Єдиного внеску сплатили більше, ніж очікувалося

Упродовж січня-серпня цього року платники податків нашого краю сплатили два мільярди 532,1 мільйона гривень єдиного внеску. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Додатково забезпечено 261,5 мільйона гривень, оскільки очікувані надходження перевищені на 11,5 відсотка. Порівняно ж із січнем-серпнем 2019 року приріст надходжень склав 89,9 мільйона гривень, що на 3,7 відсотка більше.

Цього року в серпні сплачено 308 мільйонів гривень, що на 6,9 мільйона більше, ніж торік. Відтак надходження єдиного внеску зросли на 2,3 відсотка.

Станом на початок вересня на Тернопільщині зареєстровано 91190 платників єдиного внеску — 65739 фізичних осіб та 25451 юридична особа. Порівняно з аналогічним торішнім періодом їх кількість зросла на 5085 осіб.

Суб’єкти господарювання, які використовують працю найманих працівників, при нарахуванні (виплаті) доходу, в тому числі заробітної плати, на користь платників податків, зобов’язані сплачувати нараховані за відповідний календарний місяць суми єдиного внеску не пізніше 20 числа наступного місяця.

У разі несвоєчасної сплати або не в повному обсязі єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції та пеня. За порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати єдиного внеску посадові особи платників єдиного внеску несуть адміністративну відповідальність.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області