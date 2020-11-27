Удача усміхається впевненим і сміливим

А ще тим, хто любить свою професію і вміє ризикувати, готовий до змін і самовдосконалення. Тим, хто не боїться почати все з нуля. Саме так було в житті нашої землячки Світлани Янчинської, про котру в далекій Канаді сьогодні говорять як про успішну лікарку, підприємицю. Пройшовши навчання і практику, вона здобула ліцензію та право започаткувати власну справу.

Сьогодні Світлана — власниця знаної клініки знімного протезування «Art of Denture», працює тут разом зі своїм чоловіком, теж успішним стоматологом Бориславом, і невісткою Наталею.

Світлана Янчинська, членкиня закритого клубу «Business Woman Club», стала героїнею першого номера українського журналу «Business Woman», презентація якого відбулась у клініці «Art of Denture».

Чотирнадцять років в іншій державі: це багато чи мало для того, щоб здійснити свою мрію? Про що мріє успішна українка в далекій Канаді? І як ностальгія за Україною допомагає в роботі на чужині?

Два світи: сім’я і професія

Світлана Янчинська наголошує: сім’я — це те, що додає в житті радості, щастя, а професія — упевненості в дні завтрашньому. Такі цінності панували в її оточенні ще з дитинства.

Моя співрозмовниця народилася в родині знаного зубного техніка в містечку Товстому, що на Заліщанщині. Так склалося, що, навчаючись у Львівському медичному виші, зустріла свою долю — Борислава Янчинського, батько котрого теж був умілим дантистом у Борщеві.

П’ятнадцять років Світлана і Борислав Янчинські працювали у Борщеві. Сотні пацієнтів, котрим вони повертали сліпучу усмішку, ще досі з подякою згадують професіоналізм, інтелігентність подружжя.

У молодих стоматологів з’явилися непогані перспективи кар’єрного росту, пропозиції до співпраці від знаних медиків. Однак, побувавши якось у Канаді, Світлана закохалася в цю країну. Вразив рівень життя, а особливо — рівень надання медичної допомоги. Саме тоді захотілося змін. І Янчинські ризикнули. Поїхали в чужу країну, щоб випробувати себе у професії, започаткувати власний бізнес.

Світлана наголошує: таке рішення ухвалили не через фінансову скруту, навпаки — в Україні справи йшли дуже успішно. Скоріше це був виклик долі.

Сказати, що було важко — нічого не сказати. Усе довелося починати з нуля. Український диплом стоматолога не давав можливості працювати лікарем у Канаді. Довелось пройти трирічне навчання, скласти чимало іспитів, досконало вивчити мову і отримати омріяну ліцензію. А до цього доводилося лише асистувати тутешнім стоматологам. Але й цей досвід виявився позитивним, корисним. Так, крок за кроком, прокладали собі шлях до успіху Світлана і Борислав Янчинські.

«Можливо, друзям і видався дивним наш крок із переїздом, але це був наш вибір, наша подорож, випробування та підтвердження того, що все можливо, якщо цього дуже хочеш і працюєш над собою, — розповідає пані Світлана. — Канада — це країна можливостей. І той, хто хоче й уміє працювати, отримає успіх. До того ж тут чітко працюють закони, що декларують права кожного громадянина, держава підтримує і допомагає тим, хто прагне започаткувати власну справу. Із такою діаспорою українців, як тут, не відчуваєш себе на чужині. Усі ми зустрічаємося, спілкуємося і допомагаємо одне одному».

Життя — це щоденний вибір

«Людина починає зростати тоді, коли потрапляє в некомфортні умови. Але, вважаю, без родини, підтримки, доброго слова ніхто не в силі подолати труднощі, — продовжує розповідати Світлана Янчинська. — Зі мною завжди був поряд чоловік — моя опора і мій захист. Його підтримка і допомога у скрутних ситуаціях додавали сил та енергії. Разом ми долали тернистий шлях до мрії. Вважаю, що зустріти людину своєї професії в особистому житті — це великий подарунок долі як для жінки, так і для чоловіка. Нам завжди є про що поговорити навіть у вільний час, і розмова ця стосується частіше робочих моментів, аніж якихось повсякденних справ. Мабуть, це нормально для сімей, де професія займає головне місце, бо їй відведено найбільше часу».

У моєї співрозмовниці є ще двоє янголів — сини Тарас і Назар. І хоч вони не пішли стежками батьків, зуміли досягти успіху у своїх професіях і стати гордістю батьків.

У Канаді подружжю Янчинських довелося зіткнутися з багатьма викликами долі, випробуваннями. Пані Світлана вважає, що саме ці виклики і загартували їх. А ностальгія за Україною якимось дивним чином допомагала в роботі. Хотілось довести, що ми, українці, сильні, успішні, підприємливі.

У клініці «Art of Denture» надають послуги із протезування — однієї з найскладніших галузей у стоматології, і співпрацюють з іншими відомими центрами у Торонто.

Коли Світлану Янчинську запросили на інтерв’ю до редакції відомого в Україні і поза її межами журналу «Business Woman», це стало несподіванкою для неї. Але в душі наша землячка дуже раділа, що зможе поділитися своїми думками із читачками журналу. До того ж історія успішної українки стала першою на сторінках популярного видання. А фотознімки пані Світлани, які доповнювали розповідь, іще раз підтвердили: українки таки найвродливіші і найчарівніші в світі!

«Я щиро поділилася із читачками історією становлення своєї родини у Канаді. Можливо, ця розповідь когось надихне і підтримає, а отже — дасть крила», — каже Світлана Янчинська.

Жінка може все!

Куди б доля не закидала наших співгромадян, вони завжди гуртуються. Так і в Канаді діє потужна українська діаспора. А в її лоні є ще вужчі об’єднання: жіночі, професійні, культурні, спортивні. Такою жіночою організацією є «Business Woman Club», членкинею якої стала пані Світлана.

«Це клуб, що об’єднує успішних жінок зі сфери бізнесу для консолідації, розвитку, спілкування та співпраці, — пояснює Світлана Янчинська. — Місія клубу — зміна філософії мислення людей у суспільстві через довіру, самоосвіту, знання, розвиток та гармонію з природою. Наприкінці вересня членкині клубу в різних куточках світу висадили дерева та кущі в рамках підтримки проєкту «Озеленення України», який офіційно проходив 17 жовтня. Біля свого дому ми висадили кущі калини — символи України. Стараннями членкинь клубу на березі озера Онтаріо ростимуть деревця рожевої акації, які вони теж висадили під час цієї акції. Одне слово, Україна з нами, вона в серці кожної з нас!»

Життя у Канаді непросте. Щоби стати на ноги, потрібно багато працювати, не боятись помилятися і знову вперто йти до мети. Сьогодні Світлана може з упевненістю сказати: цей шлях випробувань вона подолала пліч-о-пліч із чоловіком і синами. А ще разом із добрими людьми, котрі в скрутні хвилини підставляли плече.

Секрет свого успіху пані Світлана бачить у вірі в себе і надії на краще. Нашим жінкам притаманна потужна внутрішня сила, енергія, бажання бути кращими і своїм прикладом довести: жінка може все! Світлані Янчинській, як і ще одній нашій землячці — Наталії Галич, директорці української Нової школи в Торонто, про котру вже розповідала наша газета, це вдалося.

Ірина МАДЗІЙ.

На фото з архіву Світлани ЯНЧИНСЬКОЇ: подружжя Борислава і Світлани ЯНЧИНСЬКИХ.