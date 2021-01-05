Кому і за яких умов спишуть штрафи і пеню

Законом України від 4 грудня 2020 року за номером 1072-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2» унесено зміни щодо списання деякої податкової заборгованості. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Платникам податків, які погасять у повному обсязі протягом шести місяців із дня набрання чинності згаданого Закону суми податкового боргу (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/відстроченням), що виник станом на перше листопада 2020 року, та за умови сплати поточних податкових зобов’язань у повному обсязі, штрафні санкції і пеня, що залишилися несплаченими на дату повної сплати такого податкового боргу, підлягають списанню в порядку, визначеному для списання безнадійного податкового боргу, за заявою платника податків.

Норма розповсюджується на платників податків, що станом на перше листопада 2020 року мали податковий борг, за виключенням:

— великих платників податків;

— осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом України з процедур банкрутства;

— осіб, відносно яких наявні судові рішення, що набрали законної сили, якими розстрочено (відстрочено) стягнення податкового боргу;

— банків, на які поширюються норми Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

— осіб, які мають податковий борг з митних платежів;

— осіб, які мають заборгованість зі сплати санкцій за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та пені.

Аби скористатися таким нововведенням, платник податків має звернутися до контрольного органу за місцем обліку його податкового боргу із заявою в довільній формі про намір скористатись списанням штрафу та пені (Закон за номером 1072) та забезпечити протягом шести місяців із дня набрання чинності Закону (до червня 2021 року) погашення грошовими коштами основної суми податкового боргу (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/ відстроченням), що виник станом на перше листопада 2020 року, та своєчасну й у повному обсязі сплату поточних податкових зобов’язань.

Штрафні санкції та пеня будуть списані, якщо:

— основна частина податкового боргу (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/відстроченням) погашена платником податків грошовими коштами;

— погашення здійснене протягом шести місяців із дня набрання чинності Закону за номером 1072 (тобто з грудня 2020 року до червня 2021 року включно);

— та за умови, що платник податків забезпечує своєчасну й у повному обсязі сплату поточних податкових зобов’язань із загальнодержавних та місцевих податків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області