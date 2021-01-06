Завдяки доброчесній сплаті податків

Упродовж минулого року платники податків Тернопільщини сплатили до Державного бюджету України три мільярди 911,1 мільйона гривень податків і зборів. Про це повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

— Фактичні надходження перевищили очікувані на 23,4 відсотка, — констатував посадовець. — Отож скарбниця нашої країни додатково отримала від тернопільців 742,6 мільйона гривень. Порівняно ж із січнем-груднем 2019 року сплата зросла на 891,4 мільйона гривень або на 29,5 відсотка.

Трохи більше половини надходжень складає податок на додану вартість. Торік наші краяни сплатили один мільярд 977,6 мільйона гривень цього платежу — на 39,3 відсотка більше, ніж очікувалося, або 558,2 мільйона додатково. Натомість приріст до січня-грудня 2019 року склав 51,6 відсотка або 672,8 мільйона гривень.

Другим за значимістю в наповненні державної скарбниці є податок на прибуток підприємств. Підприємства, організації та установи краю перерахували 273,3 мільйона гривень. При цьому додаткові надходження склали 48,3 мільйона, оскільки сплата перевищила очікування на 21,4 відсотка. Порівняно ж січнем-груднем 2019 року приріст склав 10,1 відсотка або 672,8 мільйона гривень.

«Вважаю, що такого результату вдалося досягти завдяки популяризації доброчесної сплати податків, розумінню нашими земляками необхідності наповнення бюджетів усіх рівнів, а також створення комфортних умов для виконання конституційного обов’язку кожним громадянином через розвиток електронних сервісів служби», – зазначив Михайло Яцина.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області