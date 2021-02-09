Перереєстрація ПРРО при зміні найменування або адреси

Відповідно до пункту 8 розділу II Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 червня 2020 року за номером 317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року №547» перереєстрація програмного реєстратора розрахункових операцій (ПРРО) здійснюється у разі зміни найменування прізвища, імені, по батькові (за наявності) або податкового номера суб’єкта господарювання (без державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця), найменування або адреси господарської одиниці, де використовується ПРРО. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Для перереєстрації подається заява про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО (ідентифікатор форми J/F1316602) із позначкою «Перереєстрація». Такі вимоги додатку 1 до згаданого порядку за номером 317.

При цьому, заява про внесення змін у дані про ПРРО подається у разі змін даних, що вказуються в заяві, що не потребують перереєстрації (зміни назви ПРРО тощо).

Пунктом 10 розділу II порядку передбачено, що перереєстрація та внесення змін у дані про ПРРО здійснюється у порядку та строки, встановлені для реєстрації.

Заява про проведення перереєстрації або внесення змін у дані про ПРРО подається суб’єктом господарювання за умови направлення останнього фіскального звітного чека та закриття останньої зміни на такому ПРРО.

Згідно з пунктом 11 розділу II порядку в разі зміни місцезнаходження або місця проживання, включення/невключення суб’єкта господарювання до Реєстру великих платників податків, реорганізації контрольних органів чи з інших причин, унаслідок яких змінюється контрольний орган, в якому суб’єкт господарювання обліковується як платник податків за основним місцем обліку, протягом двох робочих днів після переведення платника податків на обслуговування до контрольного органу за новим місцем обліку засобами інформаційно-телекомунікаційної системи ДПС здійснюється перереєстрація ПРРО до контрольного органу за новим основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області