Університет вашої мрії

Університет державної фіскальної служби України — один із найбільших за територією та розвиненою інфраструктурою навчальних закладів, який облаштований за європейськими стандартами в парковій зоні Ірпеня. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Університет формує потужну кваліфікаційну базу працівників фіскальної служби по всій Україні. За час свого існування навчальний заклад підготував близько сімдесяти тисяч кваліфікованих фахівців.

В університеті створена потужна матеріально-технічна база, до якої увійшли сучасні навчальні корпуси, технічні засоби навчання лекційні аудиторії, гуртожитки, спортивний комплекс із тренажерними залами, їдальні, молодіжні кафе, медичний центр, житловий комплекс для працівників та викладачів. До послуг студентів та курсантів — дев’ять читальних залів.

У стінах закладу здійснюється профільна підготовка податківців, митників, економістів, юристів, бухгалтерів, аудиторів, аналітиків, менеджерів, фахівців з IT, журналістів, психологів, реабілітологів тощо за першим (бакалаврським) і другим (магістерськими) рівнями вищої освіти відповідно до вимог сучасного ринку праці.

Із більш детальною інформацією про Університет державної фіскальної служби України та правилами прийому на навчання в 2021 році можна ознайомитися на сайті https://www.nusta.edu.ua/

Фото пресслужби ГУ ДФС у Тернопільській області