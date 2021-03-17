Акцизний податок: для державного бюджету і територіальних громад

Суб’єкти господарювання Тернопільщини, які виробляють підакцизну продукцію, впродовж січня-лютого 2021 року сплатили до державної казни чотири мільйони 363 тисячі гривень акцизного податку. Додаткові надходження склали 333,1 тисячі гривень, оскільки надійшло на 8,3 відсотка більше, ніж очікувалося.

Основна сума акцизу надійшла від виробництва горілчаної продукції — два мільйони 124 тисячі гривень. Виготовлення пива та інших підакцизних товарів додало бюджету країни від Тернопільщини відповідно два мільйони 200,9 тисячі гривень та 38,1 тисячі гривень.

Територіальні громади отримали з початку року 18 млн 585,5 тисячі гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів. Приріст до очікуваних надходжень склав 634,4 тисячі гривень або 3,5 відсотка. Від реалізації алкогольних напоїв місцеві скарбниці отримали вісім мільйонів 92,4 тисячі гривень акцизу. Споживачі тютюну забезпечили для територіальних об’єднань сім мільйонів 626,7 тисячі гривень. Ще два мільйони 866,4 тисячі гривень додав місцевим бюджетам продаж пива.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області