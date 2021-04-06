Без певного місця проживання

У березні, як відомо, гравців тернопільської «Ниви» не пускали на поле Тернопільського міського стадіону імені Романа Шухевича через боязнь завдати шкоди газону, який у травні має стати ареною проведення фінального матчу Кубка України з футболу. Напередодні ж призначеного на вчора, 5 квітня, поєдинку двадцятого туру з «Гірником-Спортом» із Горішніх Плавнів перед зелено-жовтими знову зачинили двері, бо… вже розпочалася підготовка поля до згаданої фінальної зустрічі.

Директор клубу Андрій Тихий розповів перед тим, що гравці з тренерами навіть уявити собі не могли, що команду проігнорують на рідному стадіоні. Причому навіть не повідомивши про це. Коли ж керівництво клубу домовилося провести матч на львівському СКІФі, закапризували вже гості. Мовляв, їх не поставили про це до відома за п’ять днів до початку матчу, як подібне передбачає регламент.

Іншими словами, навіть не зігравши, підопічні Ігоря Білана, цілком імовірно, запишуть до свого пасиву десяту в чемпіонаті поразку. Залишилося дочекатися лише рішення дисциплінарних органів.

Інші результати двадцятого туру: «Полісся» — «Металіст-1925» — 0:0, «Агробізнес» — «Волинь» — 0:0, «Кремінь» — «Верес» — 1:2, «Миколаїв» — «Авангард» — 0:0, «Кристал» — «Альянс» — 0:0, «ВПК-Агро» — «Оболонь» — 1:0, «Чорноморець» — «Прикарпаття» — 3:0.

Наші земляки наразі тринадцяті в турнірній таблиці, набравши вісімнадцять очок після дев’ятнадцяти зіграних матчів.

У 21-му турі «Нива» на виїзді поміряється силами з київською «Оболонню». Гра призначена на суботу, 10 квітня.

Фото із сайту ФК «Нива»