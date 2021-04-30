Щодо зміни порядку подання звітності з єдиного внеску

Законами України від 19 вересня 2019 року за номером 115 «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податку на доходи фізичних осіб» та за номером 116-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб» змінено порядок подання звітності про нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зокрема передбачено щоквартальне подання звітності про нарахування єдиного внеску в розмірах, визначених відповідно до Закону за номером 2464, у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку) до податкового органу за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки та порядку, встановлені Податковим кодексом України. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Детально про оновлене заповнення єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податку на доходи фізичних осіб йдеться на вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki–novini-/466208.html.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області