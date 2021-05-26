І манікюр з педикюром можете робити

Підпунктом 1 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України (ПКУ) визначено, що до платників єдиного податку, які відносяться до першої групи, належать фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів із торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Перелік видів послуг, які відносяться до побутових послуг населенню та надаються платниками єдиного податку першої та другої груп, визначено пунктом 291.7 статті 291 ПКУ, який включає вид діяльності «послуги перукарень».

При цьому згідно з підпунктом 5 пункту 298.3 статті 298 ПКУ у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування зазначаються обрані суб’єктом господарювання види господарської діяльності згідно з Класифікатором видів економічної діяльності ДК 009:2010.

Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 (КВЕД ДК 009:2010) затверджена наказом Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 року за номером 457 зі змінами та доповненнями.

Другим абзацом пункту 1 згаданого наказу визначено, що основне призначення Класифікації видів економічної діяльності — визначати та кодувати основні та другорядні види економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до КВЕД ДК 009:2010 послуги перукарень відносяться до класу 96.02 «Надання послуг перукарнями та салонами краси».

Згідно з наказом Державного комітету статистики України від 23 грудня 2011 року за номером 396 «Про затвердження Методологічних основ та пояснень до позицій Класифікації видів економічної діяльності» із змінами та доповненнями клас 96.02 «Надання послуг перукарнями та салонами краси» КВЕД ДК 009:2010 включає миття волосся, підрівнювання та підстригання, укладання, фарбування, тонування, завивання, розпрямлення волосся та подібні види послуг, що їх надають для чоловіків та жінок, а також гоління та підрівнювання бороди, масаж обличчя, манікюр і педикюр, макіяж тощо.

Отже, фізична особа-підприємець — платник єдиного податку першої групи, яка здійснює діяльність із надання перукарських послуг, що належить до класу 96.02 «Надання послуг перукарнями та салонами краси», також має право надавати послуги манікюру, педикюру, візажу, косметології та масажу обличчя без використання праці найманих осіб.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області