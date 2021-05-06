Якщо на вимогу не видано чек у паперовій формі

Згідно з пунктом 2 статті 3 Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов’язані, зокрема, надавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції (фіскальний чек), створений у паперовій та/або електронній формі (у тому числі, але не виключно, з відтворюванням на дисплеї реєстратора розрахункових операцій (РРО) чи дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний РРО (ПРРО) QR-коду, який дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію із розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, та/або надсиланням електронного розрахункового документа на наданий такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При цьому суб’єкт господарювання може пересвідчитися, що покупець отримав фіскальний чек надіславши на наданий покупцем абонентський номер та/або адресу його електронної пошти повідомлення із вимогою зворотного інформування.

Форму та зміст розрахункового документа визначено Положенням про форму та зміст розрахункових документів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року за номером 13.

Відповідно до пункту 1 статті 17 Закону за номером 265, до суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних контрольних органів застосовуються фінансові санкції у разі встановлення в ході перевірки факту, зокрема, невидачі (в паперовому вигляді та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, в таких розмірах:

— 100 відсотків вартості проданих із порушеннями, встановленими пунктом 1 статті 17 Закону за номером 265, товарів (робіт, послуг) — за порушення, вчинене вперше;

— 150 відсотків вартості проданих із порушеннями, встановленими пунктом 1 статті 17 Закону за номером 265, товарів (робіт, послуг) — за кожне наступне вчинене порушення.

Водночас пунктом 11 розділу II «Прикінцевих положень» Закону за номером 265 установлено, що тимчасово до першого січня 2022 року санкції, визначені пунктом 1 статті 17 Закону за номером 265, застосовуються в таких розмірах:

— за порушення, вчинене вперше — 10 відсотків вартості проданих із порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг);

— за кожне наступне вчинене порушення — 50 відсотків вартості проданих із порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг).

Враховуючи сказане, якщо суб’єкт господарювання, який застосовує ПРРО, створив в електронній формі фіскальний чек та надіслав його на наданий споживачем (покупцем) абонентський номер або адресу електронної пошти, то розрахунковий документ вважається виданим споживачу.

У разі невиконання цієї вимоги (фіскальний чек не створено в електронній формі та не надіслано споживачу в зручний для нього спосіб) передбачена відповідальність згідно з пунктом 1 статті 17 Закону за номером 265.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області