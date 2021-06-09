Виправляємо помилки при нарахуванні єдиного внеску

Фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку першої-третьої груп уперше подають податкову декларацію платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року за номером 578 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 9 грудня 2020 року за номером 752), у складі якої формується додаток 1 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» за податкові звітні періоди 2021 року. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування може виправити показники сум нарахованого доходу та сум нарахованого єдиного внеску при виправленні самостійно виявлених помилок, шляхом подання додатку 1 з типом форми «Уточнююча».

При цьому в додатку 1 обов’язково заповнюються всі рядки та колонки розділу 9 «Визначення сум нарахованого єдиного внеску», де вказуються вірні показники з врахуванням виявлених помилок, за період визначений у графі 8 «Період перебування фізичної особи-підприємця на спрощеній системі оподаткування».

Для визначення уточнених зобов’язань зі сплати єдиного внеску заповнюється розділ 10 «Визначення зобов’язань із сплати єдиного внеску у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок» додатку 1, в якому:

— у рядку 1 вказується сума єдиного внеску, яка підлягала перерахуванню на небюджетні рахунки, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка, яка переноситься з рядка «Усього» графи 4 розділу 9 раніше поданого додатка 1, що уточнюється;

— у рядку 2 — уточнена сума нарахованого єдиного внеску за звітний (податковий) період, в якому виявлено помилку, вказується значення рядка «Усього» графи 4 розділу 9;

— у рядку 3 — сума збільшення суми єдиного внеску, яка підлягала перерахуванню на небюджетні рахунки, яка розраховується за формулою: рядок 2 розділу 10 — рядок 1 розділу 10 (заповнюється у разі якщо рядок 2 > рядка 1);

— у рядку 4 — сума зменшення суми єдиного внеску, яка підлягала перерахуванню на небюджетні рахунки, яка розраховується за формулою: рядок 2 розділу 10 — рядок 1 розділу 10 (заповнюється у разі якщо рядок 2 < рядка 1);

— у рядку 5 — сума пені, самостійно нарахована платником відповідно до статті 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування». При цьому, сума пені нараховується з розрахунку 0,1 відсотка своєчасно не сплачених сум, розрахована за кожний день прострочення їх перерахування (зарахування).

Необхідно зазначити, що платник єдиного внеску може визначити зобов’язання зі сплати єдиного внеску у зв’язку із виправленням самостійно виявлених помилок за податкові періоди, починаючи з 2021 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області