Платники Тернопільщини спрямували до бюджетів майже 4,7 мільярда гривень платежів

Упродовж першого півріччя цього року платники податків Тернопільщини забезпечили надходження до бюджетів усіх рівнів чотирьох мільярдів 667,3 мільйона гривень податкових платежів. Про це повідомив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

Порівняно з торішніми січнем-червнем надходження до зведеної казни зросли на один мільярд 186,8 мільйона гривень або на 34,1 відсотка.

«Із усієї суми надходжень до загального фонду державного бюджету надійшло два мільярди 135,9 мільйона гривень, місцеві бюджети отримали два мільярди 561,4 мільйона гривень. А це відповідно на 674,9 мільйона та 511,8 мільйона гривень більше, ніж торік», — конкретизував очільник податкової служби Тернопільщини.

Посадовець зазначив, що вагому частку в доходах держбюджету склали надходження з податку на додану вартість, податку на прибуток та акцизного податку. «Суб’єкти господарювання нашого краю з початку цього року сплатили один мільярд 39,3 мільйона гривень податку на додану вартість, 205,9 мільйона гривень податку на прибуток та 13,5 мільйона гривень акцизного податку», — повідомив Михайло Яцина.

За його словами, до шести місяців минулого року спостерігається суттєвий приріст надходжень із усіх цих платежів. Так, сплата ПДВ цього року зросла на 60,5 відсотка, податку на прибуток — на 43 відсотки, а акцизного податку — на 62,4 відсотка.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області