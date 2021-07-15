Відкрили оглядовий майданчик Теребовлянської ратуші

Теребовля відзначала храмовий празник та День міста. Cвяткування розпочалось із урочистого відкриття оглядового майданчика на ратуші, яку вважають серцем і символом Теребовлі. Тепер усі охочі можуть оглянути місто з висоти 36-ти метрів. Звідси відкривається неймовірний краєвид і можна побачити найцікавіші архітектурні пам’ятки Теребовлі.

Відновити вежу теребовлянської ратуші до її первісного вигляду вперше спробували п’ять років тому, але роботи були призупинені. Після зміни підрядника вони продовжилися, а цієї весни завершилися. На ремонтно-реставраційні роботи вежі та оглядового майданчика з міського бюджету було спрямовано 2995989,50 грн. Цікаво, що раніше у будівлі ратуші розміщувалась міська рада, але з квітня споруда змінила свою функціональність, ставши громадським, туристичним центром.

Команда місцевого туристично-інформаційного центру, чий офіс відтепер діє у ратуші, опікується оглядовим майданчиком. До моменту відкриття спільно із волонтерами зробили й свій вклад: реконструювали сходову клітку та хол, де облаштували освітлення у ретро-стилі. За залучені благодійні кошти відреставрували старовинне дзеркало заввишки три метри з палацу родини Козібродських, яке відтепер прикрашає хол. Крім того, під час реконструкції вежі встановили новий чотирибічний годинник.

Про історію вежі та оглядового майданчика розповів у День міста директор туристично-інформаційного центру Степан Зелінський.

«Теребовлянська ратуша збудована у 1869 році, за часів Австро-Угорської імперії. На першому поверсі діяла шестикласна школа, а на другому — засідала рада. Були бургомістр, тобто міський голова, та депутати. Ця будівля слугувала адміністративним будинком. Щодо вежі, її збудували в 1900-х роках із пожежною станцією, яка функціонує за вежею дотепер», — каже Степан Зелінський.

У рамках реконструкції на вежі встановили новий годинник. А раритетний часомір, змайстрований Анатолієм Чайком, можна побачити у спеціально облаштованому куточку. Тут розмістили також інформаційні стенди про годинникаря. Кожен охочий може ознайомитися з історією про знаного майстра.

З нагоди Дня міста в Теребовлі діяли кілька локацій. У Молодіжному парку відбувалися різноманітні заходи, провели майстер-класи, ігри та конкурси для дітей. Свої таланти демонстрували солісти та художні колективи закладів культури Теребовлянської громади, місцевого фахового коледжу культури і мистецтв. Долучилися присутні також до святкового дійства з хороводами і багаттям.

Тамта ҐУҐУШВІЛІ.

Фото із сайту Теребовлянської ОТГ.