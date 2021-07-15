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Відкрили оглядовий майданчик Теребовлянської ратуші

15.07.202115.07.2021Автор Ґуґушвілі Тамта
Відкрили оглядовий майданчик Теребовлянської ратуші

Теребовля відзначала храмовий празник та День міста. Cвяткування розпочалось із урочистого відкриття оглядового майданчика на ратуші, яку вважають серцем і символом Теребовлі. Тепер усі охочі можуть оглянути місто з висоти 36-ти метрів. Звідси відкривається неймовірний краєвид і можна побачити найцікавіші архітектурні пам’ятки Теребовлі.

Відновити вежу теребовлянської ратуші до її первісного вигляду вперше спробували п’ять років тому, але роботи були призупинені. Після зміни підрядника вони продовжилися, а цієї весни завершилися. На ремонтно-реставраційні роботи вежі та оглядового майданчика з міського бюджету було спрямовано 2995989,50 грн. Цікаво, що раніше у будівлі ратуші розміщувалась міська рада, але з квітня споруда змінила свою функціональність, ставши громадським, туристичним центром.

Команда місцевого туристично-інформаційного центру, чий офіс відтепер діє у ратуші, опікується оглядовим майданчиком. До моменту відкриття спільно із волонтерами зробили й свій вклад: реконструювали сходову клітку та хол, де облаштували освітлення у ретро-стилі. За залучені благодійні кошти відреставрували старовинне дзеркало заввишки три метри з палацу родини Козібродських, яке відтепер прикрашає хол. Крім того, під час реконструкції вежі встановили новий чотирибічний годинник.

Про історію вежі та оглядового майданчика розповів у День міста директор туристично-інформаційного центру Степан Зелінський.

«Теребовлянська ратуша збудована у 1869 році, за часів Австро-Угорської імперії. На першому поверсі діяла шестикласна школа, а на другому — засідала рада. Були бургомістр, тобто міський голова, та депутати. Ця будівля слугувала адміністративним будинком. Щодо вежі, її збудували в 1900-х роках із пожежною станцією, яка функціонує за вежею дотепер», — каже Степан Зелінський.

У рамках реконструкції на вежі встановили новий годинник. А раритетний часомір, змайстрований Анатолієм Чайком, можна побачити у спеціально облаштованому куточку. Тут розмістили також інформаційні стенди про годинникаря. Кожен охочий може ознайомитися з історією про знаного майстра.

З нагоди Дня міста в Теребовлі діяли кілька локацій. У Молодіжному парку відбувалися різноманітні заходи, провели майстер-класи, ігри та конкурси для дітей. Свої таланти демонстрували солісти та художні колективи закладів культури Теребовлянської громади, місцевого фахового коледжу культури і мистецтв. Долучилися присутні також до святкового дійства з хороводами і багаттям.

Тамта ҐУҐУШВІЛІ.

Фото із сайту Теребовлянської ОТГ.