Тернопільці претендують на театральний «Оскар»

Організатори театрального фестивалю-премії «ГРА» (GRA — Great Real Art) оприлюднили шорт-лист вистав, які пройшли до фінального етапу конкурсу. Експертна рада розглянула 89 проєктів, а до короткого списку потрапили 12. Серед них — вистава Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки «А хай то Качка копне», поставлена за п’єсою польської драматургині Марти Гусньовської. Лауреатів фестивалю визначають у шести номінаціях: за найкращу драматичну виставу, за найкращу виставу для дітей, за найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу, за найкращу хореографічну/балетну/пластичну виставу, за найкращу камерну виставу (до 150 глядачів), за найкращу пошуково-експериментальну виставу (на перетині театральних/мистецьких жанрів).

Оголошення підсумків другого етапу конкурсу відбулося у дворику Музею мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків. На головну театральну подію літа були запрошені й представники з Тернополя.

«Цей фестиваль називають українським театральним Оскаром. Відповідно на церемонії оприлюднення шорт-листу панувала урочиста атмосфера. Дуже важливо, що наша вистава єдина в номінації «За кращу виставу для дітей». Експертне журі визнало її кращою разом із виставами, що увійшли до переліку з 12 робіт різних театрів України», — розповідає керівниця літературно-драматургічної частини обласного театру актора і ляльки Наталія Волянюк.

Зазначимо, що фестиваль-премія «ГРА/GRA» не має аналогів серед вітчизняних культурно-мистецьких заходів. Його головна мета — об’єднати всі театри країни і презентувати найкращі здобутки, популяризувати національне театральне мистецтво в усіх його жанрах, стилях і формах.

Виставу «А хай то Качка копне» поставили в Тернополі ще у 2020 році з нагоди 40-річчя обласного театру актора і ляльки. Для її постановки запросили головного режисера Полтавського академічного театру ляльок Ніко Лапунова. Художник вистави — Володимир Якубовський, хореограф — Дмитро Татаринов, композитор — Олександр Бурміцький, художник з освітлення — Олександр Баранов. Через карантинні обмеження прем’єру довелося перенести на весну 2021 року. А на фестиваль відправили відеоверсію вистави.

«Це вистава і для дітей, і для дорослих. Вона про качку, яка шукала сенс життя. Спочатку для неї все видавалося одноманітним, буденним. Але все змінилося, коли лис з’явився у курнику. Качка все ж відшукує сенс життя, знаходить кохання, і на такій позитивній ноті завершується вистава. Складність нашої роботи полягала, мабуть, у тому, що одночасно треба було виконувати все — і мізансцену, і завдання режисера, передати усі підтексти у діалозі персонажів, а також особливу увагу приділяти техніці ляльковедення. Але ми впоралися, і приємно, що здобули таке всеукраїнське визнання», — каже артистка Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки Ольга Водюк.

Фінальний етап конкурсу, який планують провести в листопаді, передбачає показ вистав та визначення переможців міжнародним журі.

Тамта ҐУҐУШВІЛІ.

Фото зі сторінки обласного театру актора і ляльки.