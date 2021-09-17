У Тернопільському обласному художньому музеї організували виставку живопису художника із села Кровінки, що на Теребовлянщині, Михайла Яремка. Це друга персональна виставка митця, і приурочена вона до 60-річчя від дня його народження. На експозиції заслужений майстер народної творчості України (2018 р.) представив 40 живописних полотен та один графічний автопортрет.

«Я почав малювати у 1975 році, — розповідає митець. — Батько Йосиф Васильович володів технікою інкрустації, відповідно створював картини з дерева, а мама Анна Іванівна вишивала. Я спостерігав за ними і надихнувся спробувати себе на творчій ниві. Підштовхнули до цього також двоє сусідів, котрі закінчили училище з підготовки майстрів художньої різьби по дереву і створювали різноманітні вироби, зокрема фігури тварин та птахів».

Пізніше Михайло Яремко вступив до художнього професійно-технічного училища №14, що в смт Івано-Франковому на Львівщині. Закінчив його з відзнакою. Продовжив навчання у Львівському сільськогосподарському інституті на факультеті архітектури, а малювання на все життя залишилося його покликанням.

«Писати живопис олійними фарбами надихнув одногрупник Микола Лесик, роботи якого вражали мене та всіх архітекторів нашого курсу, — розповідає Михайло Яремко. — Спочатку здебільшого писав ікони і пейзажі, потім захопився жанром історичної картини. Тепер малюю портрети. Мої роботи експонуються на виставках із 1987 року».

Картини митця зберігаються у музеях та приватних колекціях в Україні, Канаді, Польщі, країнах колишньої Югославії, Росії, Туреччині, США, Аргентині, Швейцарії. Особливе місце у творчості художника займає церковна тематика.

«Я розписав п’ять храмів у Тернопільській області, в одному з яких, у церкві Покрови Пресвятої Богородиці у Кровинці, у 2012 році з дозволу Митрополита Київського і всієї України Блаженнішого Мефодія розписав також плащаницю, — розповідає Михайло Яремко. — «Усе починається з любові» — так називається моя виставка, організована в художньому музеї. Ця назва передає мій душевний стан. Є дні, коли нічого не можу намалювати. А деколи буває, що за день напишу кілька картин. Усе починається з настрою. Може надихнути природа, краєвид, людина… Любов — це головний поштовх для мене до творчості».

Тамта ҐУҐУШВІЛІ.

Фото надав Михайло ЯРЕМКО.