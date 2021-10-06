Майбутні олімпійці серед нас

Під час проведеного нещодавно в нашій країні олімпійського тижня в Тернопільському загальноосвітньому навчальному закладі №10, який зголосився сприяти олімпійській освіті, відбулося унікальне дійство під назвою «Кольоровий олімпійський тиждень». Його концепція полягала в проведенні протягом тижня рухових активностей.

Причому кожен день мав колір одного із символів сучасного олімпійського руху — олімпійських кілець, а участь у дитячих стартах узяли понад дві сотні учнів початкових класів.

Зелений день став святом олімпійської руханки, веселих стартів і флешмобу. На червоний діти вийшли на олімпійську руханку в червоних одностроях. Разом із вчителями і батьками, під керівництвом директора загальноосвітнього навчального закладу Андрія Газилишина виконали динамічну розминку перед початком занять. А під час уроків фізичної культури під керівництвом досвідченого педагога Степана Беднарчука продемонстрували свою майстерність у легкій атлетиці.

Олімпійською руханкою діти займалися і в третій жовтий, четвертий чорний і п’ятий синій, завершальний день олімпійського тижня. А також залюбки продемонстрували свої навички у футболі, волейболі, баскетболі і бадмінтоні.

Усі учасники дитячих стартів, проведених під егідою олімпійського тижня, отримали сертифікати і подарунки від місцевого осередку Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області та місцевих підприємців Галини і Михайла Ратушняків.

А в Почапинцях поблизу Тернополя цікаво і змістовно пройшов олімпійський урок. Школярі із задоволенням узяли участь у різноманітних веселих естафетах і конкурсах. Серед тих, хто вручив подарунки і призи найкращим, заслужений працівник фізичної культури і спорту, заслужений тренер України Ігор Починок. Своїм юним підопічним-біатлоністкам він дав можливість приміряти нагрудний номер Олени Підгрушної-Білосюк, в якому та виграла зимові Олімпійські ігри. Подарунки від місцевого осередку НОК України також вручили заслужений тренер України, ветеран спорту Павло Клочко і перший заступник голови місцевого осередку НОК України в Тернопільській області Віталій Ігнатенко.

На фото: ветерани спорту Павло КЛОЧКО та Ігор ПОЧИНОК разом з майбутніми учасницями Олімпійських ігор.

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