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ЛАУРЕАТИ КОНКУРСУ «ЛЮДИНА РОКУ-2021»

11.01.202211.01.2022Автор Вільне Життя
ЛАУРЕАТИ КОНКУРСУ «ЛЮДИНА РОКУ-2021»

Ісуса Христа було дванадцять  учнів, у році — дванадцять  місяців, у календарі  — дванадцять знаків Зодіаку,  в православ’ї — дванадцять  найбільших (дванадесятих)  свят, дванадцять країн  утворили НАТО у 1949 році, дванадцять зірок по колу  розташовано на прапорі  Європейського Союзу… А в  нас — дванадцять лауреатів конкурсу «Людина року-  2021». Таке рішення ухвалило  його журі напередодні нового  року.  Ось імена переможців конкурсу: 

ВІЛЬЧИНСЬКИЙ Олександр  Казимирович — доцент кафедри  журналістики Тернопільського національного педагогічного університету  ім. В. Гнатюка, письменник,  доброволець АТО.

 ГОРДІЄНКО Ольга Миколаївна  — координаторка соціальної ініціативи «Єднання поколінь», голова  громадської організації «Центр  сприяння дітям із синдромом Дауна  «Бебіко», м. Тернопіль. 

КІЗІЛОВ В’ячеслав Анатолійович  — старший військовий капелан  Тернопільської області Православної церкви України, настоятель  церкви Введення в храм  Пресвятої Богородиці в м. Тернополі.

 КРОЧАК Ігор Якович — журналіст, військовий історик, архівіст, громадський діяч, учасник  російсько-української війни.

 ЛЕВИЦЬКИЙ Петро Ростиславович  — директор комунального  підприємства «Тернопільський  міський лікувально-діагностичний  центр Тернопільської міськради»,  доцент кафедри медичних катастроф  Тернопільського національного  медичного університету  ім. І.Горбачевського, кандидат  медичних наук. 

ЛЕВКОВИЧ Юрій Володимирович  — директор ТОВ «Тернопіль Мостобуд». 

ОГОРОДНИК Галина Петрівна  — голова Більче-Золотецької  об’єднаної територіальної громади  Чортківського району.

 ПРИСІЧ Наталія Орестівна —  провідна солістка Тернопільської  обласної філармонії, викладачка  Тернопільського мистецького фахового  коледжу ім. Соломії Крушельницької. 

ПУДЛИК Юрій Йосипович —  генеральний директор ПАП «Агроінвест», смт Козова Тернопільського  району. 

УГЛЯР Ярослав Євгенович —  підприємець, директор готельнотуристичного  комплексу «Орися»  в с. Оришківцях Чортківського  району, депутат районної ради. 

ШОТ Галина Григорівна — заступник  голови Тернопільського  міського об’єднання «Просвіти»,  викладачка Тернопільського фахового  коледжу ТНТУ, відмінниця  освіти України.

 ЮРКІВ Оксана Романівна —  учителька фізкультури Козівського  закладу загальної середньої  освіти ІІ—ІІІ ступенів «Українська  гімназія ім. В. Герети», найкраща  вчителька фізкультури 2021 року  в Україні за версією Global  Teacher Prize Ukraine.

 Вітаємо лауреатів з перемогою.  Хай це високе громадське  визнання окрилює вас на нові  професійні досягнення та добрі  справи!  ОРГКОМІТЕТ. 