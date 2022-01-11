ЛАУРЕАТИ КОНКУРСУ «ЛЮДИНА РОКУ-2021»

Ісуса Христа було дванадцять учнів, у році — дванадцять місяців, у календарі — дванадцять знаків Зодіаку, в православ’ї — дванадцять найбільших (дванадесятих) свят, дванадцять країн утворили НАТО у 1949 році, дванадцять зірок по колу розташовано на прапорі Європейського Союзу… А в нас — дванадцять лауреатів конкурсу «Людина року- 2021». Таке рішення ухвалило його журі напередодні нового року. Ось імена переможців конкурсу:

ВІЛЬЧИНСЬКИЙ Олександр Казимирович — доцент кафедри журналістики Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, письменник, доброволець АТО.

ГОРДІЄНКО Ольга Миколаївна — координаторка соціальної ініціативи «Єднання поколінь», голова громадської організації «Центр сприяння дітям із синдромом Дауна «Бебіко», м. Тернопіль.

КІЗІЛОВ В’ячеслав Анатолійович — старший військовий капелан Тернопільської області Православної церкви України, настоятель церкви Введення в храм Пресвятої Богородиці в м. Тернополі.

КРОЧАК Ігор Якович — журналіст, військовий історик, архівіст, громадський діяч, учасник російсько-української війни.

ЛЕВИЦЬКИЙ Петро Ростиславович — директор комунального підприємства «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр Тернопільської міськради», доцент кафедри медичних катастроф Тернопільського національного медичного університету ім. І.Горбачевського, кандидат медичних наук.

ЛЕВКОВИЧ Юрій Володимирович — директор ТОВ «Тернопіль Мостобуд».

ОГОРОДНИК Галина Петрівна — голова Більче-Золотецької об’єднаної територіальної громади Чортківського району.

ПРИСІЧ Наталія Орестівна — провідна солістка Тернопільської обласної філармонії, викладачка Тернопільського мистецького фахового коледжу ім. Соломії Крушельницької.

ПУДЛИК Юрій Йосипович — генеральний директор ПАП «Агроінвест», смт Козова Тернопільського району.

УГЛЯР Ярослав Євгенович — підприємець, директор готельнотуристичного комплексу «Орися» в с. Оришківцях Чортківського району, депутат районної ради.

ШОТ Галина Григорівна — заступник голови Тернопільського міського об’єднання «Просвіти», викладачка Тернопільського фахового коледжу ТНТУ, відмінниця освіти України.

ЮРКІВ Оксана Романівна — учителька фізкультури Козівського закладу загальної середньої освіти ІІ—ІІІ ступенів «Українська гімназія ім. В. Герети», найкраща вчителька фізкультури 2021 року в Україні за версією Global Teacher Prize Ukraine.

Вітаємо лауреатів з перемогою. Хай це високе громадське визнання окрилює вас на нові професійні досягнення та добрі справи! ОРГКОМІТЕТ.