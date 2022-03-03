Не одними податками, а й варениками

Працівниці головного управління ДПС у Тернопільській області вирішили розширити коло своїх обов’язків у час війни. Адже військо повинне мати не лише добру амуніцію, а й бути ситим.

І якщо з першим жінкам не впоратися, то друге їм цілком під силу. Жінки організували виготовлення вареників для наших захисників. Вони принесли зі своїх домівок продукти, а також обладнання для ліплення смаколиків, адже охочих знайшлося достатньо. Тож в асортиментів «вареничної» продукції — різні начинки, заправлені шкварками та смаженою цибулею, готові для споживання захисниками після отримання.

Як розповіли учасниці такої ініціативи, так вони роблять свій внесок у підтримку Української армії. Адже у кожен вареник, крім начинки, вкладена велика любов материнських, сестринських сердець, молитва і щира віра у безперечну та швидку перемогу.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області