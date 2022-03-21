Підприємства відновлюють роботу у звичайному режимі

Майже 196 млн грн податку на доходи фізичних осіб сплатили за першу половину березня цього року бізнес та жителі Тернопільщини. Про це проінформували в головному управлінні ДПС в області.

Із цієї суми надходження до Державного бюджету України склали 51,8 мільйона гривень. Скарбниці територіальних громад краю отримали 144,2 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб.

Варто зауважити, що цей платіж є основою дохідних частин місцевих бюджетів. Відрадно, що в час війни суб’єкти господарювання дбають про належне функціонування територіальних громад. Адже податок справляється з усіх легальних доходів фізичних осіб, зокрема заробітної плати. Податківці сподіваються, що надходження з податку на доходи фізичних осіб зростатимуть й надалі, оскільки підприємства краю відновлюють свою роботу у звичайному режимі. Відтак створюватимуться нові робочі місця, підвищуватиметься фінансова спроможність населення зокрема та краю загалом. Разом — до перемоги!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області