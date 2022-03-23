Сертифікати відкритих ключів можна сформувати дистанційно

Перевірити термін дії кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, отриманого в Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС, можна на офіційному інформаційному ресурсі КН ЕДП ІДД ДПС (https://acskidd.gov.ua). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Зробити це можна за посиланням Головна/«Пошук сертифікатів та СВС»/«Пошук сертифікатів». Для цього в полі «код ЄДРПОУ» необхідно зазначити відповідно код ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

Фізичним особам необхідно внести реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта у разі, якщо через релігійні переконання користувач в установленому порядку відмовився від реєстраційного номера облікової картки платника податків та має відповідну відмітку у паспорті в полі «Реєстраційний номер облікової картки платника податків» або в полі «УНЗР ІD картки» — унікальний номер запису у реєстрі ІD картки.

При цьому пошук сертифікатів користувачем може здійснюватися за одним або декількома реквізитами.

Після проставлення відповідних реквізитів користувачу необхідно натиснути «Пошук». У вікні «Результати пошуку» зазначено відомості про початок та закінчення строку дії кваліфікованого сертифіката відкритого ключа;

Також здійснити перевірку ключа можна й за допомогою безкоштовного програмного забезпечення «ІІТ Користувач ЦСК-1», актуальна версія якого доступна для завантаження за посиланням: Головна/«Отримання електронних довірчих послуг, у тому числі для програмних РРО»/«Програмне забезпечення»/«Засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки – «ІІТ Користувач ЦСК-1»/«Інсталяційний пакет «ІІТ Користувач ЦСК-1.3.1 (версія:1.3.1.46)».

Після завантаження програми необхідно в її меню натиснути посилання «Переглянути сертифікати». Із наведеного переліку сертифікатів необхідно вибрати свій сертифікат або, у разі його відсутності, додати його за допомогою кнопки «Імпортувати». Натиснути на вибраний сертифікат подвійним натисканням лівої кнопки миші, обрати пункт «Детальна інформація». У вікні, яке з’явилося, можна переглянути детальну інформацію про кваліфікований сертифікат відкритого ключа, у тому числі щодо терміну його дії.

Податківці також звернули увагу на те, що користувач може повторно (дистанційно) сформувати сертифікати за електронним запитом не пізніше дня, що передує дню закінчення строку чинності кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

Зокрема, повторне (дистанційне) формування сертифікатів за електронним запитом можна здійснити online на офіційному інформаційному ресурсі Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС за посиланням: Головна/«Повторне (дистанційне) формування сертифікатів за електронним запитом»/Online (https://acskidd.gov.ua/manage-certificates) або за допомогою програмного забезпечення «ІІТ Користувач ЦСК-1».

Дистанційно сформувати нові сертифікати зможуть лише ті користувачі, які мають:

— чинні сертифікати (наприклад до закінчення строку чинності сертифікатів залишилося декілька днів);

— незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);

— особистий ключ, доступний лише користувачу та не є скомпрометованим.

Для уникнення помилок при повторному (дистанційному) формуванні сертифікатів за електронним запитом рекомендується здійснювати дане формування за декілька днів до закінчення строку чинності сертифікатів. Строк чинності кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, отриманих від Надавача, становить два роки з моменту їх формування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області