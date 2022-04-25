Упродовж першого кварталу цього року жителі Тернопільщини отримали 6296 сертифікатів електронного цифрового підпису. Про це проінформували в головному управлінні ДПС в області.

У приміщенні Центру обслуговування платників Тернопільської ДПІ працівники сектору реєстрації користувачів управління (центру) сертифікації ключів ІДД ДПС України надають послуги з безкоштовної видачі посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису. Звернутися за цією послугою можуть як юридичні особи, фізичні особи-підприємці, так і громадяни.

В умовах дії воєнного стану програмно-технічний комплекс кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС та більшість відокремлених пунктів реєстрації працюють і надають відповідні послуги клієнтам. Ознайомитися з переліком, адресами та графіком роботи можна на офіційному інформаційному ресурсі за адресою https://acskidd.gov.ua/contacts.

До того ж, із 23 березня 2022 року, запроваджено сервіс автоматичного формування нових сертифікатів відкритих ключів користувачів за один день до закінчення строку чинності старих сертифікатів, терміном дії на один рік. При цьому особистий ключ користувача не змінюється.

Також податківці нагадали, що використовувати електронні підписи чи печатки, що базуються на сертифікатах відкритого ключа, виданих кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг без відомостей про те, що особистий ключ зберігається у захищеному носієві ключової інформації, можна до 31 травня 2022 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області