Сплата єдиного внеску зросла на 17 відсотків

Упродовж січня-лютого 2022 року страхувальники Тернопільщини перерахували до Державного бюджету України 812,1 мільйона гривень єдиного внеску. Приріст до аналогічного торішнього періоду склав 17 відсотків або 118,5 мільйона гривень.

Податківці нагадали, що єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є основним джерелом наповнення фондів соціального страхування. Завдяки цьому платежу фінансуються державні соціальні програми, здійснюється виплата пенсій, матеріальної допомоги громадянам тощо.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області