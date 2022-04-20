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Історії врятованих

20.04.202220.04.2022Автор Шевчук Світлана
Історії врятованих

Від початку повномасштабного наступу росії на Україну минуло вже понад місяць. Внаслідок нападу сотні тисяч українців, переважно зі сходу нашої держави, стали переселенцями. Частина з них прямує до віддалених від лінії фронту західних областей, зокрема і на Тернопільщину.

Так, місто Чортків стало тимчасовим прихистком для майже двох тисяч вимушених переселенців. Дехто з них намагається активно долучатися до життя громади і допомагати, чим може. Марина Парня із Сумщини і Олена Хромова з Чернігова долучилися до толоки, щоб віддячити Чорткову за гостинність. Жінки розповіли, що їм довелося пережити з початком війни в Україні.

Тиждень в окупації

Першого дня війни у місто Ромни Сумської області заїхала колона російської військової техніки. Відзначимо, через цей населений пункт пролягає автошлях Н-07 державного значення, що з’єднує Київ, Бровари, Суми.

«Ми просто займалися своїми справами, стоїмо на вулиці і бачимо, як проїжджають колони танків з російськими прапорами, — пригадує Марина Парня. — Люди були настільки шоковані побаченим, що навіть не ховалися. Спочатку було відносно тихо. Місто не обстрілювали з ракет, вулицями ходили російські військові з автоматами. Ми з донькою ховалися у ванній. Було страшно, проте в нас принаймні не чіпали людей, як це було в Бучі та інших містах. Військові обстрілювали магазини і грабували їх, заходили на ферми за якоюсь живністю».

Марина розповідає, що виїхати спочатку було неможливо через блокпости. А коли один із шляхів на Київ звільнили, родина відразу поїхала.

«Уже тиждень місто було окуповане, ми чекали, коли зможемо евакуюватися. Особливо страшно стало, коли я зрозуміла, що населення не чинитиме опору ворогові, — каже жінка. — Я відразу прийняла рішення, що не житиму під окупацією росії. Краще починати все спочатку на новому місці, ніж жити під владою окупантів. Валізи у мене були спаковані ще від початку року. Я слухала в новинах, як американські та європейські експерти постійно розповідали, що біля кордонів України спостерігається скупчення ворожих військ, тому готувалася до найгіршого. Прокинувшись одного ранку, я зрозуміла, що треба їхати. Взяла доньку, собаку, двох котів, запакувала в автомобіль найнеобхідніші речі і на свій страх та ризик вирушила».

Спочатку Марина планувала їхати за кордон, проте згодом вирішила залишитись на рідній землі і допомагати Україні.

«У мирному житті я була приватною підприємицею. Ми жили у двокімнатній квартирі, все було налагоджено: і робота, і побут. Але в якийсь момент ти розумієш, що життя важливіше за всі матеріальні речі. Окрім того, я переживала за безпеку дитини, — розповідає жінка. Сумно було покидати Україну, і я зрозуміла, що мені не потрібні ні Польща, ні Чехія, я хочу залишитися в рідній країні. Моя допомога буде потрібна тут».

Сьомого березня Марина із сім’єю приїхали до Чорткова, а вже наступного дня жінка записалася волонтеркою у гуманітарний штаб, що діє при міській раді.

«Спочатку сортувала одяг для переселенців, потім формувала продуктові набори. Виконувала інші різні доручення штабу. Долучилася до толоки і закладення нового парку в місті, — розповідає Марина Парня. — Загалом я готова допомагати, де тільки це потрібно. Просто хочу бути максимально корисною».

Жінка розповідає, що в Чорткові їй дуже подобається і вона планує залишитися тут жити. «Правду кажучи, додому не хочеться, — коментує Марина. – У Чорткові мені дуже комфортно. Я бачу тут однодумців, бачу, що  місцеві люди — справжні патріоти. У Ромнах більшість людей живе за принципом «яка різниця». Їм усе байдуже: і якою буде влада, і як розвиватиметься місто. А в Чорткові люди розуміють, чому мова має значення, вони люблять нашу Україну. Я планую влаштуватися тут на роботу. Піду замітати вулиці, мити посуд. Я не боюся ніякої праці і готова починати все спочатку тут».

Чоловіка вбили у черзі за хлібом

Чернігів, який розташований за 100 кілометрів від білоруського Гомеля, потрапив під обстріл російських військ у перші дні війни. Майже місяць місто, в якому зникли світло, опалення, вода і зв’язок, було в оточенні. Від початку війни в Чернігові загинуло понад 700 осіб. Один із них — чоловік Олени Хромової, яка нині з двома синами знайшла прихисток у Чорткові.

«Усе відбулося надто швидко. Ми не знали, як діяти: тікати з міста чи залишитись? Не виїжджали, бо надіялися, що все скоро завершиться. Та й це складне рішення: покинути все і вирушити в невідомість, — розповідає Олена. — А потім ситуація погіршувалася буквально щодня. В місті не було ні води, ні газу, ні світла. Майже не працювали мобільний зв’язок та інтернет. Наш простір звузився до відстані від квартири до укриття. Ми прожили в підвалі 20 днів. Наша квартира була розташована на першому поверсі, тож на деякий час ми забігали в кімнату, бо дітям було холодно. Мали деякі запаси продуктів. Доводилося ризикувати і часом вийти в магазин, щоб купити щось поїсти».

Кадри від 16 березня з Чернігова, які з’явилися в інтернеті, мабуть, пригадає більшість читачів. Того дня близько 10-ї години ранку стався обстріл мирних людей у спальному мікрорайоні. Снаряди влучили у багатоповерхівку та впали на територію поблизу магазину. Там якраз стояло багато людей у черзі за хлібом. Загинуло більше 10 осіб, ще десятки було травмовано.

«Місто постійно обстрілювали. Часом вибухи були такої сили, що, здавалося, стіни ось-ось упадуть. Ми боялися ходити далеко від дому. Максимум — до магазину і назад. Того березневого ранку чоловік вийшов купити хліба. І більше не повернувся… Краще б ми їли сухарі, краще б він не ходив за хлібом, — зітхає Олена. —  Коли чоловік загинув, я дуже хвилювалася за дітей. Розуміла, що треба втікати з цього пекла. Спочатку ми виїхали в село на Чернігівщині, прожили там десять днів у підвалі будинку, а потім нам допомогли волонтери і завезли до Києва. Звідти ми евакуаційним потягом добралися до Тернополя. Врешті нас поселили в гуртожитку чортківського медучилища».

Уже близько тижня родина Хромових живе у Чорткові і намагається хоча б частково повернутися до спокійного життя. Знають, що повертатися додому буде важко, але чекають цього дня з нетерпінням.

«Діти навчаються дистанційно. Прагну бути корисною місту, щоб віддячити за допомогу, яку нам надали, — каже жінка. — Додому хочеться, але кажуть, що повертатися ще рано. Тут, за сотні кілометрів від Чернігова, начебто стає трошки легше. Проте розумію, що буде дуже важко повернутися в свою квартиру, у місця, де все сталося. Не уявляю, як ми зможемо це пережити…»

Світлана ШЕВЧУК.

Фото авторки.