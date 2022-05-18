Більше від очікуваного

Упродовж чотирьох місяців цього року суб’єкти господарювання та жителі Тернопільщини сплатили трохи більше 49,2 мільйона гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Про це проінформували в головному управлінні ДПС в області.

Надходження платежу перевищили очікувану сплату на чотири відсотки або на два мільйони гривень. Приріст же до торішніх січня-квітня склав вісім відсотків чи 3,7 мільйона гривень.

Податківці також зазначили, що юридичні особи сплатили 46,9 мільйона гривень податку на нерухомість, що на 4,5 мільйона більше, ніж торік. Місцеві скарбниці отримали від них додатково 2,4 мільйона гривень, оскільки надійшло на п’ять відсотків більше, ніж очікувалося.

Натомість фізичні особи цього року вже перерахували за нерухомість 2,3 мільйона гривень.

Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області