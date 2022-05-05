Бути у всеозброєнні

Національна футбольна збірна України розпочала повноцінну підготовку до відбіркових матчів фінального турніру чемпіонату світу 2022 року в Катарі. Як і було обіцяно, відразу після матчу зі швейцарським «Базелем» викликані до збірної футболісти київського «Динамо» вирушили до національної команди.

До відбіркових матчів чемпіонату світу у складі збірної готуватимуться воротар Георгій Бущан, захисники Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Денис Гармаш, нападник Артем Бесєдін, а також форвард «Дніпра-1» Артем Довбик.

Усі ці гравці вирушили до Словенії, де вже розпочала тренування національна команда. У травні в українців заплановано п’ять товариських спарингів. Перший із них відбудеться вже 11 числа. Суперник — «Борусія» із Менхенгладбаха.

Нагадаю, що відбірковий поєдинок плей-офф європейської кваліфікації фінального турніру чемпіонату світу із Шотландією відбудеться у Глазго першого червня цього року.

Фото із соціальних мереж