Суттєва частина надходжень місцевих податків і зборів

Суттєву частину у надходженнях місцевих податків і зборів Тернопільщини складає плата за землю. Скажімо, впродовж січня-квітня 2022 року власники та орендарі земельних ділянок сплатили до місцевих бюджетів краю майже 117,3 мільйона гривень плати за землю.

Зокрема, 104,6 мільйона гривень земельної плати спрямували для територіальних об’єднань Тернопільщини юридичні особи. Фізичні ж особи сплатили із початку цього року 12,7 мільйона гривень.

Податківці нагадали, що платниками земельного податку є власники земельних ділянок та землекористувачі, а об’єктами оподаткування — земельні ділянки, що перебувають у їхній власності або користуванні. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області