У податковій наші краяни отримали майже 29 тисяч адміністративних послуг

Упродовж січня-квітня 2022 року фахівці структурних підрозділів головного управління ДПС у Тернопільській області надали суб’єктам господарювання та жителям нашого краю 28648 адміністративних послуг. При цьому управління електронних сервісів та ДПІ надало 19765 таких послуг.

Найчастіше відвідувачі звертаються до податкового відомства, аби отримати картку платника податків та внести до паспорта громадянина України дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Такою послугою скористалися 12603 наших краяни, що складає 44 відсотки послуг. Відомості з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків отримали 4395 осіб. Трохи менше послуг надали щодо витягу з реєстру платників єдиного податку та реєстрації платника єдиного податку — відповідно 3495 та 2120 послуг.

Наші краяни також зверталися до Центру обслуговування платників Тернопільської ДПІ ГУ ДПС в області, аби отримати сертифікат електронного цифрового підпису, який дає можливість відчути ряд переваг електронних сервісів податкової служби. За чотири місяці цього року працівники сектору реєстрації користувачів управління (центру) сертифікації ключів ІДД ДПС України, що діє в цьому ЦОПі, видали 7460 сертифікатів електронного цифрового підпису.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області