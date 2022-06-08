Пісня дівчини з Тернопільщини не дає спати ворогу

Скрипалька з Коропця, що на Чортківщині, Віталія Грицак своєю піснею «Чом тобі, вороже, не спиться?» підкорила соцмережі. На різних платформах композиція набрала вже мільйони переглядів в Україні та за кордоном.

А нещодавно Віталія разом зі своїм 70-річним дідусем Ярославом Дмитровичем організувала благодійний онлайн-концерт, під час якого зібрала гроші для ЗСУ, а також поетичний конкурс, кошти з якого перерахувала захисникам.

Дівчині — 22 роки, вона — професійна скрипалька, учасниця Молодіжного симфонічного оркестру України, випускниця Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької. Нині навчається у Національній музичній академії імені Чайковського у Києві.

Віталія вже випустила декілька авторських пісень, організувала 26 поетичних конкурсів та створила власне видавництво української поезії, щоб допомагати талантам. Дівчина розповідає, що обрала творчий шлях не випадково, адже виросла у родині музикантів: мама — піаністка, дідусь грає на гармошці, бабуся добре співає.

Популярний хіт «Чом тобі, вороже, не спиться?» написаний у гумористичному стилі на основі жартів про російське вторгнення, які Віталія знайшла в інтернеті.

«Пісні у такому жартівливому тоні я створювала й раніше, проте вони були на іншу тематику. Все почалося два роки тому з «Правди музиканти», де я розповіла про реалії нашої професії. Також написала пісню про гуртожиток, й аудиторії сподобався такий формат. А потім була перерва у цьому жанрі, писала ліричні композиції, — розповідає Віталія. — Війна застала мене в Києві. 24 лютого я виїхала зі столиці, прихопивши із собою лише вишиванку. По дорозі бачила танки, військових і не могла усвідомити, як таке може відбуватися в XXI столітті. Вже тоді я знала, що напишу пісню, це було тільки питанням часу».

«Чом тобі, вороже, не спиться?» з’явилася на світ, коли знайомий військовий, перебуваючи на передовій, тривалий час не виходив на зв’язок.

«Хлопець моєї найкращої подруги і мій близький друг перебував у самому пеклі війни. Ми дуже хвилювалися за його життя. Коли він нарешті зателефонував, то почав жартувати і заспокоювати нас так, наче то ми перебуваємо там, на передовій, під обстрілами, а не він, — розповідає співачка. — Тоді я зрозуміла, наскільки ми, українці, незламні. Перебуваючи в складних умовах, мій друг знаходить час і сили на позитив. А те, скільки жартів з’явилося за час війни, свідчить: що б не трапилося, як би важко не було, українці завжди будуть жартувати і твердо віритимуть у перемогу. Бо сміх — то наша зброя. І це мене надихнуло використати інтернетівські жарти про російське вторгнення для написання пісні в такому гумористичному форматі».

Віталія пригадує, що все почалося з нині відомого рядка «Чом тобі, вороже, не спиться?»

«Я прочитала якусь чергову погану новину, і так спонтанно виникло це запитання, — каже дівчина. — Потім народилася мелодія, і слова полилися самі собою. Десь за годину пісня була готова. Було страшно її публікувати, адже не знала як відреагує публіка, бо тоді ніхто ще не публікував пісень, тим паче жартівливих. Хвилювалася: чи на часі це?»

Проте реакція аудиторії була протилежною, ніж очікувала Віталія. Пісня стала популярною і навіть для декого рятівною.

«Не очікувала такої реакції, бо важко таке передбачити. Проте мені досі пишуть військові, люди з-за кордону. І це не просто декілька слів подяки, а розлогі відгуки, — розповідає Віталія. — Одна дівчина написала, що пісня допомогла їй пережити окупацію в Мелітополі. Військові коментували, що коли б’ють орків, то співають «Чом тобі, вороже, не спиться?» Матері взагалі розпочали флешмоб, під час якого заколисували своїх дітей під цей приспів. Пишуть також люди з різних країн. Наприклад, знаю, що моя пісня звучала на французькому радіо».

Після того як дівчина написала свій хіт, вирішила організувати благодійний концерт.

«Планувала, що проведу концерт наживо, бо мрію після нашої перемоги заспівати у символічних містах, про які я згадувала в піснях, наприклад, у Чорнобаївці. Але зрозуміла, що війна навчила нас однієї важливої речі: треба робити все тепер, не відкладати на потім, — каже Віталія. — Я подумала: якщо є можливість провести онлайн-концерт, то чому б ні? Окрім того, завдяки музиці я можу допомогти нашим захисникам. Запропонувала дідусеві доєднатися, він із радістю погодився. Всі пісні, які лунали під час трансляції, мої авторські».

Концерт переглянуло понад 50 тисяч людей. Разом із дідусем Віталія Грицак отримала дуже багато схвальних відгуків. Під час трансляції їй вдалося зібрати 38 тисяч гривень для потреб ЗСУ. Частину коштів дівчина передала волонтерці, яка допомагає, зокрема, і військовим із Коропецької ОТГ. Ще половину коштів перерахувала фонду «Землячки», який підтримує жінок на фронті.

А ще Віталія днями оголосила переможців уже 26-го авторського конкурсу «Poetry Project», на який надійшло 200 заявок від поетів та поеток. Серед коштів, зібраних під час заходу, сім тисяч гривень дівчина відправила захисникам Маіруполя.

Світлана ШЕВЧУК.

Фото з особистого архіву Віталії ГРИЦАК.