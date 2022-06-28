У ногу із часом

На початок червня 2022 року суб’єкти господарювання Тернопільщини застосовують у своїй діяльності 4372 реєстратори розрахункових операцій. Про це проінформували в головному управлінні ДПС в області.

При цьому юридичні особи використовують 1231 одиницю касової техніки, приватні підприємці — 3141 РРО. У травні суб’єкти підприємництва нашого краю зареєстрували 74 РРО, а скасували за цей час — 95.

Упродовж січня-травня цього року бізнес нашого краю зареєстрував 4931 програмний РРО. Цікаво, що приватні підприємці у своїй діяльності активніше використовують програмні рішення. Вони зареєстрували 4740 ПРРО. Юридичні особи облікували 191 програмне рішення. Скасовано за цей же період 35 таких ПРРО. Лише у травні платники податків зареєстрували 143 програмних РРО.

Податківці також нагадали, що на період війни, згідно з нормами пункту 1 статті 3 Закону України від 6 липня 1995року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій або безготівковій формі із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО або через зареєстровані фіскальним сервером контрольного органу програмні РРО зі створенням у паперовій або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених згаданим Законом України, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області