Оціночна вартість подарованої земельної ділянки чи отриманої у спадщину при розрахунку ПДФО

Правові засади проведення оцінки земель в Україні визначено Законом України від 11 грудня 2003 року за номером 1378-IV «Про оцінку земель». Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до статей 5 та 13 згаданого Закону грошова оцінка земельних ділянок залежно від призначення та порядку проведення може бути нормативною і експертною.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні (крім випадків спадкування спадкоємцями першої та другої черги за законом (як випадків спадкування ними за законом, так і випадків спадкування ними за заповітом) і за правом представлення, а також випадків спадкування власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою) та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат лісогосподарського виробництва, вартості земельних ділянок площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок та прав на них проводиться з метою визначення вартості об’єкта оцінки.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок та прав на них, окрім випадків, визначених цим Законом, а також іншими законами.

Відповідно до пункту 174.6 статті 174 Податкового кодексу України (ПКУ) об’єкти дарування, зазначені у пункті 174.1 статті 174 ПКУ, подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими розділом ІV ПКУ для оподаткування спадщини.

Підпунктом 174.2.2 пункту 174.2 статті 174 ПКУ передбачено, що вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями (обдарованими), які не зазначені у підпункті 174.2.1 пункту 174.2 статті 174 ПКУ, зокрема, членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення, оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 ПКУ (5 відсотків).

Враховуючи сказане, фізична особа-резидент, яка отримує подарунок (спадщину) від фізичної особи-резидента, але не відноситься до членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення, сплачує податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5 відсотків від вартості будь-якого подарунку.

З урахуванням норм статей 5 та 13 Закону закону за номером 1378 з метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб вартості земельної ділянки як об’єкта подарунку (спадщини) застосовується оціночна вартість, яка визначається за допомогою експертної грошової оцінки земельної ділянки.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області