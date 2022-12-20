Застосування РРО/ПРРО при відключенні електроенергії та відсутності Інтернет зв’язку

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. У зв’язку з військовою агресією росії суб’єкти господарювання, що здійснюють діяльність із використанням реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО) стикаються з проблемою відключення електроенергії та відсутності Інтернет зв’язку.

Відповідно до статті 5 Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» на період тимчасового, не більше семи робочих днів, відключення електроенергії проведення розрахункових операцій здійснюється з використанням книги обліку розрахункових операцій (КОРО) та розрахункової книжки (РК) або із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного РРО.

Після відновлення постачання електроенергії всі розрахункові операції в обов’язковому порядку мають бути проведені через РРО (Алгоритм дій наведено у пункті 10 розділу III Порядку реєстрації та застосування РРО, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року за номером 547).

Такі норми не стосуються суб’єктів господарювання, які використовують у своїй діяльності ПРРО.

При цьому на період відсутності зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером контрольного органу проведення розрахункових операцій здійснюється в режимі офлайн, що може тривати не більше 36-ти годин, із створенням електронних розрахункових документів, яким присвоюються фіскальні номери із діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером контрольного органу, та не більше 168-ми годин протягом календарного місяця для одного суб’єкта господарювання.

Водночас на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану або обставин непереборної сили проведення розрахункових операцій, що здійснюються в режимі офлайн, та використання фіскальних номерів із діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером контрольного органу, можуть здійснюватися з перевищенням строків (пункт 13 Закону України від 15 березня 2022 року за номером 2120-ІХ).

Протягом години після встановлення зв’язку із фіскальним сервером контрольного органу здійснюється передача копій створених ПРРО розрахункових документів із присвоєними їм у режимі офлайн фіскальними номерами до фіскального сервера контрольного органу. Такі розрахункові документи мають бути передані до моменту передачі електронного фіскального звіту, електронного фіскального звітного чека за день, коли були сформовані такі розрахункові документи.

Відповідно до пункту 3.1.2 Вимог щодо створення контрольної стрічки в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій та модемів передачі даних, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 2012 року за номером 1057, РРО повинен, зокрема, забезпечувати накопичення контрольно-звітної інформації при неможливості передачі її через порушення зв’язку із сервером обробки інформації з будь-яких причин та автоматичну передачу накопиченої інформації до сервера обробки інформації після відновлення зв’язку. Також відбувається блокування проведення розрахункових операцій у разі неможливості передачі контрольно-звітної інформації до сервера обробки інформації протягом 72-х годин.

Згідно з пунктом 9 Вимог щодо реалізації фіскальних функцій РРО для різних сфер застосування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 18 лютого 2002 року за номером 199, блокування виконання функцій реєстратора знімається після усунення причини його виникнення.

Таким чином, якщо після виконання «Z»-звіту РРО протягом 72-х годин сервером не отримано контрольно-звітної інформації від РРО, він блокується. Разом із тим, одразу після відновлення зв’язку РРО автоматично передасть накопичену інформацію до сервера і буде розблокований.

Відповідно до пункту 12 Прикінцевих положень Закону за номером 265, тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, санкції за порушення вимог цього Закону не застосовуються, крім санкцій за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів.

Разом з тим, підпунктом 112.8.9. пункту 112.8 статті 112 Податкового кодексу України визначено обставини, що звільняють платників податків від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень та порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, зокрема, вчинення діяння (дії або бездіяльності) внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажору).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області