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Оновлений довідник типів об’єктів оподаткування

27.04.202327.04.2023Автор Богдан Дікальчук
Оновлений довідник типів об’єктів оподаткування

Державна податкова служба України оприлюднила на вебпорталі ДПС оновлений довідник типів об’єктів оподаткування станом на 24 квітня 2023 року. Він налічує 451 позицію.

Податківці нагадали, що об’єктами оподаткування і об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням, є майно та дії, у зв’язку з якими в платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів.

Тип об’єкта оподаткування слід вказувати в колонці 3 табличної частини форми №20-ОПП.

Повідомлення про об’єкти оподаткування чи об’єкти, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадять діяльність, за формою №20-ОПП подають протягом десяти робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контрольного органу за основним місцем обліку платника податків відповідно до пункту 8.4 наказу Мінфіну від 9 грудня 2011 року за номером  1588 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» із змінами та доповненнями.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області