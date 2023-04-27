Державна податкова служба України оприлюднила на вебпорталі ДПС оновлений довідник типів об’єктів оподаткування станом на 24 квітня 2023 року. Він налічує 451 позицію.

Податківці нагадали, що об’єктами оподаткування і об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням, є майно та дії, у зв’язку з якими в платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів.

Тип об’єкта оподаткування слід вказувати в колонці 3 табличної частини форми №20-ОПП.

Повідомлення про об’єкти оподаткування чи об’єкти, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадять діяльність, за формою №20-ОПП подають протягом десяти робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контрольного органу за основним місцем обліку платника податків відповідно до пункту 8.4 наказу Мінфіну від 9 грудня 2011 року за номером 1588 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» із змінами та доповненнями.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області