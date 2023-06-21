Ліквідовують заборгованість із заробітної плати

Із початку цього року працівники ДПС в області на спільних з органами місцевої влади засіданнях комісій заслухали керівників п’ятьох підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Після проведеної роботи по п’ятьох підприємствах ліквідовано заборгованість із заробітної плати в сумі 1 мільйон 919 тисяч гривень, із податку на доходи фізичних осіб в сумі 287,3 тисячі гривень, з єдиного соціального внеску в сумі 317,4 тисячі гривень.

Крім того, проведено індивідуальну роз’яснювальну роботу з керівниками 37-ми підприємств, за наслідками якої 34 виплатили заборгованість із заробітної плати в сумі 6 мільйонів 902,5 тисячі гривень, з податку на доходи фізичних осіб — 1 мільйон 777,8 тисячі гривень, з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування — 1 мільйон 437,3 тисячі гривень.

Податківці області спільно з органами місцевої влади здійснюють контроль за додержанням платниками податків чинного законодавства про оплату праці. Упродовж січня-травня на засіданнях комісій заслухано керівників 55-ти підприємств та організацій, на яких заробітна плата виплачувалася у мінімальному чи нижче мінімального розмірах. За наслідками проведеної роботи 50 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. Як наслідок, до бюджету надійшла 731 тисяча гривень податку на доходи фізичних осіб та 428,1 тисячі гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Крім того, проведено роз’яснювальну роботу з аналогічних питань по 277 підприємствах та організаціях області. За результатами проведеної роботи 248 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. Як наслідок, до бюджету надійшло 3 мільйони 573,2 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 3 мільйони 538 тисяч гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області