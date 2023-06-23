На розвиток територіальних громад

Із початку цього року платники податків Тернопільщини забезпечили надходження плати за землю в сумі 201 мільйон 785,8 тисячі гривень. Це перевищило торішні надходження січня-травня на 54,8 мільйона гривень.

Більша частина платежу — внесок юридичних осіб. Адже вони перерахували з початку року 165,1 мільйона гривень плати за землю, що на 33,8 мільйона більше, ніж за п’ять місяців 2022 року.

Фізичні особи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши майже 36,7 мільйона гривень плати за землю. Це на 21 мільйон більше, ніж за аналогічний торішній період.

Податківці нагадали про те, що надходження від земельної плати у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів. Тож є одним із важливих платежів громад, що формує їх бюджет.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області