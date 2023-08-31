Ліцензії підприємців Тернопільщини на право роздрібної торгівлі алкоголем і тютюном

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Станом на початок серпня цього року кількість чинних ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами становить 4607 штук. Зокрема, 2513 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 2094 ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Із початку року з різних причин анульовано 468 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Зокрема, 255 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 213 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області