Більшість вибирає ПРРО

Протягом серпня цього року платники податків Тернопільщини зареєстрували 638 реєстраторів розрахункових операцій. Більшість підприємців обирають для роботи програмні реєстратори розрахункових операцій.

Так, упродовж серпня в області зареєстровано 570 ПРРО. Класичних касових апаратів за місяць зареєстровано 68.

Принагідно податківці нагадали, що згідно із Законом України за номером 1017-ІХ від 1 грудня 2020 року, із 1 січня 2022 року застосування РРО чи ПРРО при готівкових розрахунках із покупцями стало обов’язковим для усіх суб’єктів господарювання, крім спрощенців першої групи. А згідно із Законом України за номером 3219 від 30 червня 2023 року вже з 1 жовтня відновлюється застосування штрафних санкцій за порушення представниками бізнесу використання реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області