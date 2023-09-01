Економіка, Новини, Тернопіль

Більшість вибирає ПРРО

01.09.202301.09.2023Автор Богдан Дікальчук
Більшість вибирає ПРРО

Протягом серпня цього року платники податків Тернопільщини зареєстрували 638 реєстраторів розрахункових операцій. Більшість підприємців обирають для роботи програмні реєстратори розрахункових операцій.

Так, упродовж серпня в області зареєстровано 570 ПРРО. Класичних касових апаратів за місяць зареєстровано 68.

Принагідно податківці нагадали, що згідно із Законом України за номером 1017-ІХ від 1 грудня 2020 року, із 1 січня 2022 року застосування РРО чи ПРРО при готівкових розрахунках із покупцями стало обов’язковим для усіх суб’єктів господарювання, крім спрощенців першої групи. А згідно із Законом України за номером 3219 від 30 червня 2023 року вже з 1 жовтня відновлюється застосування штрафних санкцій за порушення представниками бізнесу використання реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області