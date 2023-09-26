Місцеві бюджети поповнилися податком на нерухоме майно

Упродовж восьми місяців цього року власники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 210,4 мільйона гривень. Це на 123,9 мільйона більше, ніж за аналогічний торішній період.

Основна сума сплаченого платежу припадає на власників нерухомості — юридичних осіб. Вони спрямували на розвиток територіальних громад краю понад 104,8 мільйона гривень податку на нерухоме майно, що на 23,6 мільйона більше, ніж у січні-серпні 2022 року.

Жителі області — фізичні особи перерахували за нерухомість протягом січня-серпня майже 105,6 мільйона гривень цього платежу.

Податківці нагадали, що надходження від податку на нерухоме майно в повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одним з важливих платежів громад, що формують їхні бюджети. Ставку податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від типу об’єктів та їх місцезнаходження у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на перше січня звітного року, та не може перевищувати 1,5 відсотка за один квадратний метр.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області