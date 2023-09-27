Про законодавчі новації

Днями у головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася інтернет-конференція на тему «Законодавчі новації: особливості використання РРО/ПРРО». В онлайн режимі з платниками спілкувався виконувач обов’язків начальника Руслан Цвігун.

Для початку посадовець нагадав дописувачам, що Закон України від 30 червня 2023 року за номером 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» звільнив від відповідальності суб’єктів господарювання за порушення вимог Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», які вчинені ними у період із першого січня 2022 року до першого жовтня 2023 року, крім відповідальності за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів, здійснення діяльності з купівлі/продажу іноземної валюти, діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

Із першого жовтня 2023 року суб’єкти господарювання звільняються від відповідальності за вчинені ними порушення вимог Закону України за номером 265 (окрім порушень порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів), якщо вони вчиненні ними при продажу товарів, наданні послуг на:

— тимчасово окупованих російською федерацією територіях України — по дату завершення тимчасової окупації відповідних територій;

— територіях активних бойових дій — по дату завершення бойових дій на відповідних територіях;

— територіях можливих бойових дій — по дату припинення можливості бойових дій на відповідних територіях.

При цьому дати завершення бойових дій, дати завершення тимчасової окупації, дати припинення можливості бойових дій визначаються відповідно до даних переліку територій.

Під час спілкування платники також запитували про зміни в розмірах штрафних (фінансових) санкцій за порушення використання РРО/ПРРО на період із першого серпня 2023 року по 31 липня 2025 року.

Посадовець зауважив, що до фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками ПДВ, що здійснюють діяльність із продажу товарів (окрім підакцизних товарів, технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння) або надають послуги, фінансова відповідальність за проведення розрахункових операцій із використанням РРО/ПРРО або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг), не проведення розрахункових операцій через РРО/ПРРО з фіскальним режимом роботи, невидачу (у паперовій та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта господарювання застосовується у таких розмірах:

— 25 відсотків вартості проданих із порушенням товарів (робіт, послуг) — за порушення, вчинене вперше;

— 50 відсотків вартості проданих із порушенням, встановленим цим пунктом, товарів (робіт, послуг) — за кожне наступне вчинене порушення.

Фізичні особи-підприємці, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками ПДВ, при продажу товарів (окрім підакцизних товарів, технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння) або наданні послуг мають право в розрахунковому документі зазначати назву товару (послуги) у вигляді, що відображає споживчі ознаки товару (послуги) та ідентифікує належність такого товару (послуги) до товарної групи чи послуги.

Запитували платники і про роботу ПРРО у разі відсутності світла. Що важливо, відбулися зміни. Саме з першого серпня 2023 року використання програмного реєстратора розрахункових операцій у період відсутності зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером контрольного органу без отриманого в контрольному органі діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером контрольного органу, забороняється.

Крім цього, Руслана Цвігуна запитували й про зміни спрощеної системи оподаткування, про строки надання індивідуальних податкових консультацій, ПДВ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області