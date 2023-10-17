Дізналися багато пізнавального

Під час олімпійського уроку в Козовій школярі визначили лауреатів турніру з мініфутболу. Після чого дійство продовжилося в місцевому ліцеї імені В. Герети.

Юні прихильники олімпійського руху із шостого класу, до речі, прослухали згаданий олімпійський урок у новому інтерактивному форматі в укритті. Заняття у формі олімпійської вікторини провела вчитель фізичної культури, член виконавчого комітету місцевого осередку НОК України в Тернопільській області Оксана Юрків. Діти ознайомилися з історією виникнення олімпіад у стародавні часи, сучасними стартами найбільш престижних змагань сучасності.

На олімпійське свято завітали голова місцевого осередку НОК України в Тернопільській області Іван Калаур, його перший заступник Віталій Ігнатенко, директор ліцею Федір Куціль. На згадку про спортивне свято діти отримали сувеніри від Національного олімпійського комітету України.

Натомість естафету олімпійського уроку підхопили вихованці Тернопільської ДЮСШ із водних видів спорту. Вони прослухали лекцію про історію досягнень вітчизняних веслувальників від свого наставника, тренера обласної ШВСМ Володимира Гикавого. Після чого майстер спорту Дарія Довбня провела з дітьми олімпійську вікторину.

Юні тернопільські веслувальники теж отримали на згадку від НОКу України пам’ятні призи.

На фото: під час олімпійського уроку в Козовій.

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