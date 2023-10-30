Плата за землю на тимчасово окупованих територіях

Рішення щодо конкретної земельної ділянки, прийняте на підставі заяви платника податків до органу місцевого самоврядування або виконавчої влади про потенційне забруднення земельної ділянки вибухонебезпечними предметами, є умовою для звільнення від оподаткування земельних ділянок, непридатних для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами — підпункт 283.2 статті 283, пункт 283-1.3 статті 283—1, пункт 288.8 статті 288 Податкового кодексу України (ПКУ). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до рішення визначається період звільнення від оподаткування, зокрема початком цього періоду є перше число місяця, на який припадає дата прийняття рішення.

Рішення приймається за довільною формою, проте обов’язковими умовами, визначеними підпунктом 12.3.7 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, є:

обов’язкове зазначення кадастрових номерів всіх земельних ділянок, щодо яких прийнято рішення;

рішення може прийматися на період не більше, ніж до кінця поточного календарного року, в якому було подано заяву платника податків.

Для цілей забезпечення ефективного адміністрування податків, у томі числі плати за землю, для ідентифікації «пільгових» об’єктів оподаткування, у рішеннях щодо кожної земельної ділянки мають бути зазначені такі дані:

кадастровий номер;

площа;

власник/землекористувач або орендар земельної ділянки державної або комунальної власності (податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта найменування (юридичної особи, відокремленого підрозділу) або ПІБ (фізичної особи).

Щодо кожного прийнятого рішення контрольним органам за місцезнаходженням земельних ділянок надається інформація в електронному вигляді у порядку та за формою, затвердженими Кабінетом міністрів України, протягом десяти календарних днів із дня прийняття відповідного рішення.

Важливо і те, що рішення органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій та військово-цивільних адміністрацій про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів є однією з підстав для застосування особливостей оподаткування платою за землю під час дії воєнного стану в Україні.

Згідно з пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України на територіях, де тимчасово не здійснюють свої повноваження органи місцевого самоврядування, рішення мають право приймати відповідні військові адміністрації та військово-цивільні адміністрації.

Усі прийняті рішення набирають чинності відповідно до вимог частини 5 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області