Відомі лауреати фестивалю «Дитяча легка атлетика»

У фізкультурно-оздоровчому комплексі по вулиці братів Бойчуків учора відбулися організовані фахівцями Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення фінальні змагання фестивалю «Дитяча легка атлетика». За нагороди сперечалися вісім команд школярів загальноосвітніх навчальних закладів Файного міста.

Після азартних баталій тріумфаторами стали учні загальноосвітньої школи №19. Тільки чемпіонам поступилися школярі спеціалізованої ЗОШ №3 з поглибленим вивченням іноземних мов. А відзнак за третє місце удостоївся колектив іншої спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов під номером дев’ятнадцять, яка носить ім’я Володимира Вихруща.

Лауреатів стартів нагородили медалями і смачними подарунками від меценатів. За об’єктивністю підсумків уважно стежила суддівська колегія Федерації легкої атлетики Тернопільської області.

На фото: щасливі лауреати й учасники фінальних змагань у фізкультурно-оздоровчому комплексі Файного міста.

Фото із соціальних мереж