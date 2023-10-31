Збір за місця для паркування

Упродовж січня-вересня цього року до місцевих бюджетів Тернопільської області від платників надійшло 3 мільйони 366,9 тисячі гривень збору за місця для паркування транспортних засобів. Це на 330,5 тисячі більше порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Зокрема, фізичні особи — платники податків сплатили за дев’ять 9 місяців року 1,5 мільйона гривень збору за місця для паркування, а юридичні особи — 1,9 мільйона.

Податківці нагадали, що платник збору за місця для паркування транспортних засобів, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у контрольному органі за місцезнаходженням земельної ділянки.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області