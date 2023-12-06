До уваги суб’єктів господарювання

Обрання відповідного типу об’єкта оподаткування або об’єкта, пов’язаного з оподаткуванням або через який провадиться діяльність, із рекомендованого довідника типів об’єктів оподаткування (https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/dovidniki-/127294.html) здійснюється з урахуванням виду діяльності, для якої такий об’єкт оподаткування відкривається, створюється чи реєструється, та відповідності об’єкта за своїм функціональним призначенням до наявного типу у довіднику. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У разі відсутності у довіднику того типу об’єкта оподаткування, який відповідає його назві, суб’єкт господарювання обирає з довідника той тип, який найбільше відповідає змісту, функціональному призначенню та виду діяльності суб’єкта господарювання.

При заповненні повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою №20-ОПП, суб’єкт господарювання, який здійснює продаж кавових напоїв у МАФі, обирає тип об’єкта оподаткування, що характеризує відповідний вид діяльності, наприклад: «665 — кафетерій», «322 — магазин-кафе», «691 — кафе-бар». У графі 4 «Найменування об’єкта оподаткування» повідомлення за формою №20-ОПП можна зазначити «Кав’ярня».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області