Оновлення інформації про зміну податкової адреси в електронному кабінеті

В електронному кабінеті адреса реєстрації та/або фактичного проживання відображається у режимі «Загальна інформація про платника» меню «ЕК для громадян». Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У зазначеному режимі зміна інформації про адресу відбувається автоматично наступного робочого дня після дати формування повідомлення про результати обробки заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків – форма №5ДР, у якому заявник інформується про внесення змін у реєстраційні дані.

У випадках, коли у згадані терміни зміна адреси в електронному кабінеті не відбувається, платник податків для усунення проблеми може письмово звернутися до ДПС, зокрема скориставшись меню «Листування з ДПС» приватної частини електронного кабінету.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області