Заповнення заяви при взятті на облік договору про спільну діяльність

Відповідно до пункту 64.6 статті 64 Податкового кодексу України взяття на облік договору про спільну діяльність здійснюється шляхом додаткового взяття на облік учасника договору про спільну діяльність як платника податків — відповідального за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Форма заяви за формою №1-ОПП встановлена у додатку 5 до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588 із змінами та доповненнями.

З метою взяття на облік договору про спільну діяльність заява за формою №1-ОПП заповнюється з урахуванням таких особливостей:

у полі «Взяття на облік за основним місцем обліку» проставляється відмітка (позначка);

поле «Податковий номер» не заповнюється;

у полях «Повне найменування українською мовою» та «Скорочене найменування українською мовою» зазначаються слова «Договір про спільну діяльність від __.__.____ № ____ – уповноважена особа» та найменування та код за ЄДРПОУ уповноваженої особи.

Крім того, у розділі «Дані про реєстрацію» заяви №1-ОПП вказується інформація про орган, що здійснив реєстрацію, та дані про реєстрацію для договорів про спільну діяльність за участю іноземного інвестора.

У розділі «Місцезнаходження» заяви №1-ОПП вказується інформація про місце здійснення діяльності за договором про спільну діяльність.

У розділах «Керівник» та «Головний бухгалтер (бухгалтер чи інша особа, на яку покладено обов’язки з ведення бухгалтерського обліку платника податків)» заяви №1-ОПП заповнюються дані про посадових осіб учасника договору — відповідального за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору.

Перелік усіх сторін (учасників) договору про спільну діяльність зазначається у розділі «Інформація про засновників» заяви №1-ОПП.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області