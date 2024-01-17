Вимоги щодо складання та подання звіту про контрольовані іноземні компанії встановлені пунктом 39 прим.2.5 статті 39 прим.2 Податкового кодексу України (ПКУ). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Зокрема, підпунктом 39 прим.2.5.2 пункту 39 прим.2.5 статті 39 прим.2 ПКУ передбачено, що контрольні особи — фізичні особи зобов’язані подавати звіт до контрольного органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи за відповідний календарний рік засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та кваліфікованого електронного підпису.

До звіту в обов’язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, що підтверджують розмір прибутку контрольованої іноземної компанії за звітний (податковий) рік. Якщо граничні строки підготовки фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції спливають пізніше граничних строків подання річної декларації, такі копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії подаються разом із річною декларацією за наступний звітний (податковий) період.

Наказом Міністерства фінансів України від 25 серпня 2022 року за номером 254 затверджено форму звіту про контрольовані іноземні компанії, скорочену форму звіту про контрольовані іноземні компанії та порядок заповнення звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контрольного органу.

Крім того, наказом Міністерства фінансів України від 17 травня 2022 року за номером 143 «Про внесення змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 червня 2022 року за номером 593/37929 зі змінами, із першого січня 2023 року запроваджено нову форму декларації, яка передбачає заповнення окремого додатку КІК для фізичних осіб — контролерів контрольованих іноземних компаній.

У той же час, пунктом 54 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ встановлено особливості застосування положень про оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній протягом перехідного періоду, зокрема, першим звітним (податковим) роком для звіту про контрольовані іноземні компанії є 2022 рік (якщо звітний рік не відповідає календарному року — звітний період, що розпочинається у 2022 році). Контрольні особи мають право подати звіт про контрольовані іноземні компанії за 2022 рік до контрольного органу одночасно з поданням річної декларації за 2023 рік із включенням зазначеного у такому звіті скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, що підлягає оподаткуванню в Україні, до показників відповідних декларацій за 2023 рік.

Таким чином, встановлено певний перехідний період, який надає можливість контрольним особам подати до контрольного органу звіт за 2022 рік одночасно з поданням річної декларації за 2023 рік.

Враховуючи сказане, якщо фізичною особою прийнято рішення щодо подання звіту про контрольовані іноземні компанії за 2022 рік одночасно з поданням декларації за 2023 рік, то у такому випадку додаток КІК до декларації за 2022 рік подавати не потрібно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області