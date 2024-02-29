Розмір сплати єдиного внеску у цьому році

Загальні положення, що визначають порядок збору ЄСВ, встановлені Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» за номером 2464-VI від 8 липня 2010 року. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно із Законом України від 9 листопада 2023 року за номером 3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік», який набрав чинності з першого січня 2024 року, передбачено, що у 2024 році мінімальну зарплату підвищуватимуть двічі:

— із першого січня — до 7100 гривень за місяць;

— із 1 квітня — до 8000 гривень за місяць.

Відповідно із першого січня 2024 року збільшиться сума ЄСВ, яку потрібно сплачувати підприємцям за себе та роботодавцям за найманих працівників, а саме мінімальний страховий внесок з ЄСВ:

— із першого січня по 31 березня 2024 року становить 1562 гривень за місяць;

— із першого квітня 2024 року — 1760 гривень за місяць.

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника (за наявності у платника єдиного внеску одночасно із зобов’язаннями зі сплати єдиного внеску зобов’язань із сплати податків, інших обов’язкових платежів, передбачених законом, або зобов’язань перед іншими кредиторами — зобов’язання зі сплати єдиного внеску мають пріоритет перед усіма іншими зобов’язаннями, крім зобов’язань з виплати заробітної плати (доходу), і виконуються насамперед.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області