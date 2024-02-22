Розмір єдиного внеску працівника, який працює у резидента Дія Сіті за сумісництвом

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Відповідно до частини чотирнадцятої прим.1 статті 8 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для платника — резидента Дія Сіті, який у календарному місяці відповідав вимогам, визначеним пунктам 2,3 частини першої, пункту 10 частини другої статті 5 Закону України від 15 липня 2021 року за номером 1667-IX «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», встановлюється у розмірі мінімального страхового внеску:

а) на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24 березня 1995 року за номером 108/95-ВР «Про оплату праці» із змінами та доповненнями;

б) на суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за гіг-контрактами, укладеними у порядку, передбаченому законом за номером 1667.

При цьому мінімальний страховий внесок — сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця (пункт 5 частини першої статті 1 закону за номером 2464).

Згідно з частиною п’ятою статті 8 закону за номером 2464 єдиний внесок для всіх платників єдиного внеску (крім пільгових категорій) встановлюється у розмірі 22 відсотки.

Якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску.

При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам із джерел не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску, встановлена цією частиною, застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.

Водночас ані пунктами 2,3 частини першої статті 5 закону за номером 1667, ані пунктами «а» та «б» частини 14 прим.1 статті 8 закону за номером 2464 не передбачено поділу працівників (застрахованих осіб) на штатних та за сумісництвом, натомість визначено умови, при виконанні яких платник — резидент Дія Сіті сплачує єдиний внесок у фіксованому розмірі — розмірі мінімального страхового внеску незалежно від розміру нарахованої заробітної плати (доходу) застрахованої особи.

Зазначене також відповідає принципу презумпції правомірності діяльності резидентів Дія Сіті, закріпленому в пункті 3 частини четвертої статті 2 закону за номером 1667, який означає прийняття рішення на користь резидентів Дія Сіті або заявників у разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) тлумачення прав та обов’язків резидентів Дія Сіті або заявників, або держави, або державних органів чи органів місцевого самоврядування, або їх посадових осіб.

Враховуючи сказане, працівнику, який працює у резидента Дія Сіті за сумісництвом (у вільний час від основної роботи у іншого роботодавця), єдиний внесок нараховується у розмірі мінімального страхового внеску, якщо резидент Дія Сіті у календарному місяці відповідав вимогам, визначеним пунктами 2,3 частини першої, пунктом 10 частини другої статті 5 закону за номером 1667.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області