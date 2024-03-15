Перетворення юридичної особи спричиняє перереєстрацію платника ПДВ

Відповідно до статті 104 Цивільного кодексу України (ЦКУ) юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов’язки переходять до правонаступників. Порядок припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення визначені статтею 107 ЦКУ.

Згідно з частиною другою статті 107 ЦКУ після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов’язків юридичної особи, що припиняється шляхом поділу, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами.

Перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми (частина перша статті 108 ЦКУ).

Відповідно до частин 4—8 статті 4 Закону України від 15 травня 2003 року за номером 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»:

у разі виділу юридичних осіб здійснюється державна реєстрація юридичних осіб, утворених у результаті виділу, та державна реєстрація змін відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про юридичну особу, з якої здійснено виділ, щодо юридичної особи — правонаступника;

у разі злиття юридичних осіб здійснюється державна реєстрація новоутвореної юридичної особи та державна реєстрація припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття;

у разі перетворення юридичних осіб здійснюється державна реєстрація припинення юридичної особи, що припиняється у результаті перетворення, та державна реєстрація новоутвореної юридичної особи;

у разі поділу юридичних осіб здійснюється державна реєстрація новоутворених юридичних осіб та державна реєстрація припинення юридичної особи, що припиняється у результаті поділу;

у разі приєднання юридичних осіб здійснюється державна реєстрація припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті приєднання, та державна реєстрація змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються.

Порядок реєстрації, перереєстрації та анулювання реєстрації платників ПДВ регулюється статтями 183—184 розділу V Податкового кодексу України(ПКУ) та регламентується розділом ІІІ-V Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року за номером 1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року за номером 1456/26233.

Згідно з пунктом 183.15 статті 183 ПКУ у разі перетворення юридичної особи — платника ПДВ або зміни даних про платника ПДВ, які стосуються податкового номера та/або найменування (прізвища, імені та по батькові) платника ПДВ і не пов’язані з ліквідацією або реорганізацією платника ПДВ, проводиться перереєстрація платника ПДВ.

Для перереєстрації платник податку подає відповідно до пункту 183.7 статті 183 ПКУ заяву протягом десяти робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника податку або виникли інші підстави для перереєстрації.

Якщо особа, утворена шляхом перетворення, не подала у встановлений строк заяви для перереєстрації, її реєстрація платником податку анулюється відповідно до статті 184 ПКУ.

Згідно з підпунктом «б» пункту 184.1 статті 184 ПКУ реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається у разі, якщо будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, прийняла рішення про припинення та затвердила ліквідаційний баланс, передавальний акт або розподільчий баланс відповідно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов’язань із податку у випадках, визначених цим розділом.

Якщо щодо особи, зареєстрованої платником податку до Єдиного державного реєстру, внесено запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи (крім перетворення) або підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця анулювання реєстрації проводиться контрольним органом автоматично на підставі відповідних відомостей, отриманих згідно із законом за номером 755 (другий абзац пункту 184.2 статті 184 ПКУ).

Отже, у разі перетворення юридичної особи проводиться перереєстрація платника ПДВ.

Підлягає анулюванню реєстрація платника ПДВ, що реорганізується шляхом приєднання, злиття, поділу та перетворення (у випадку якщо особа, утворена шляхом перетворення не подала у встановлений строк заяви для перереєстрації платника ПДВ).

Не підлягає анулюванню реєстрація платника ПДВ, що реорганізується шляхом виділу.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області